Não foi com Mega-Sena, nem Bitcoin: brasileiro que transformou R$ 400 em mais de R$ 55 mil investiu em ‘código dos banqueiros’ – entenda como funciona

Mega-Sena acumulada é algo que faz qualquer brasileiro pensar: será que vale a pena tentar ficar milionário com esse sorteio? É verdade que jogar na Mega-Sena e em outras loterias pode até ser o caminho mais rápido para poder alcançar muitos dígitos na conta, como muitos brasileiros sonham, mas definitivamente não é a estratégia mais inteligente. Isso porque o investimento em ativos mais arrojados, dentro do mercado financeiro, continua sendo um dos caminhos mais sagazes para buscar lucros exponenciais e em um curto espaço de tempo.

Nesta semana, o Bitcoin — maior criptomoeda do mundo — estampou diversas manchetes na internet após alcançar sua máxima de preço em mais de dois anos, ultrapassando os US$ 56 mil. Mas, se ao ler sobre “ativos mais arrojados” você automaticamente pensou que a única opção é comprar Bitcoin ou algum outro criptoativo, você continua enganado. Eu não estou falando exclusivamente deles. Isso porque existe hoje um investimento na bolsa brasileira que “apimenta” um pouco mais seu portfólio, assim como as criptomoedas têm o poder de fazer. No entanto, esse outro ativo oferece oportunidades de lucro tão atrativas que podem até mesmo superar os retornos potenciais do Bitcoin e semelhantes.

E sabe o que é ainda melhor? Esses ativos chegam a custar bem menos que um bilhete da Mega-Sena ou que uma unidade de criptoativo. Estou falando de um ativo negociado na Bolsa brasileira e que pode ser comprado por menos de um real, mas com um potencial de gerar ganhos tão exponenciais a ponto de já ter transformado “ínfimos” 400 reais em até 55 mil reais — e dentro de poucos dias.

Esses ativos negociados em ‘códigos’ já transformaram R$ 400 em até R$ 55 mil

Os ativos sobre os quais estou falando nesta matéria e que são negociados na Bolsa são as opções. Caso você nunca tenha ouvido falar nelas, abaixo eu explico brevemente como funciona esse investimento. Ao apostar na Mega-Sena, você escolhe algumas dezenas e paga R$ 5 por uma aposta única, certo? Da mesma forma, as opções são representadas por “códigos”, que têm de 7 a 9 dígitos, e podem custar baratíssimo — até mesmo centavos.

Apesar de esse ser um investimento mais arrojado, ele não demanda um grande investimento inicial para que você tenha a chance de ganhar bastante dinheiro. Mas é preciso que você esteja atento aos riscos de uma aplicação como essa. Ou seja: você pode “apostar” pouco com as opções, menos de um real até. Se perder, não estará comprometendo o orçamento básico seu ou da sua família. E, se a “aposta” der certo, você poderá ver um ganho de até milhares de reais surgindo na sua conta em questão de dias.

Qual é o grande diferencial das opções quando comparadas à Mega-Sena?

O que acontece é que, na loteria, você depende exclusivamente da sorte para poder se tornar um milionário. Já investindo em opções, as possibilidades de risco/retorno variam de acordo com o momento do mercado, e quem é especialista no assunto e sabe identificar o momento em que surgem as maiores oportunidades de lucro. Eu trouxe aqui o exemplo de um investidor para ilustrar melhor como as opções funcionam na prática.

Em 2018, ele apostou apenas 400 reais em PETRR18, um “código” de 7 dígitos que representava uma opção de Petrobras, com custo unitário de 2 centavos por opção. E sabe quanto foi que esse investidor lucrou com esse investimento? O total de 55 mil reais. E tudo isso em apenas nove dias. Veja só um trecho de uma conversa entre esse investidor e Ruy Hungria, físico formado pela Universidade de São Paulo (USP) e analista especializado em opções da Empiricus Research:

Percebe como, diferentemente do que acontece com a Mega-Sena acumulada, você corre riscos um pouco maiores, mas não precisa depender exclusivamente da sorte para buscar lucros capazes de transformar sua vida financeira?

Entenda o motivo das opções serem institucionalmente mais seguras que as criptomoedas

Minha intenção, nesta matéria, não é te falar para esquecer as criptomoedas para sempre. Inclusive, recomendo que elas representem uma pequena parte do portfólio de quem deseja uma carteira mais arrojada. No entanto, não dá para você colocar toda a sua confiança na valorização astronômica de ativos como o Bitcoin. Por isso, atualmente, é muito mais difícil você lucrar absurdamente investindo apenas centavos no Bitcoin — uma cripto que viu todo seu potencial de crescimento ser explorado nos últimos anos e hoje já está “cara demais”, custando acima dos US$ 56 mil.

Mas é esse tipo de lucro que você pode obter investindo nas opções, ativos que são negociados na Bolsa de Valores, um instrumento mais seguro e regulado. Vale ressaltar que você estará buscando ganhos “dignos” de investimento em cripto, mas negociando ativos mais “sólidos” como ações da Petrobras ou o próprio dólar.

Uma das melhores formas de investir em opções é ‘replicando’ os passos de quem entende do assunto

Para ter a chance de alcançar valorizações tão grandes quanto a do investidor que eu mostrei no exemplo acima, é preciso diversificar. E você tem a oportunidade de fazer isso comprando ativos que custam centavos, como as opções, e que podem gerar ganhos de milhares de reais na sua conta em poucos dias. É claro que ganhos passados, como os desse brasileiro, não são garantia de retornos futuros. Além disso, como todo investimento em renda variável, as opções trazem riscos — por isso, é preciso usar aquele valor que não vai fazer falta no final do mês.

Mas é justamente por isso que contar com a ajuda especializada é tão essencial para quem quer levar os investimentos a sério. Você não precisa correr riscos desnecessários e muito menos confiar em dicas aleatórias de “picaretas” da internet. É pensando nisso que a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país, está abrindo uma nova turma do seu treinamento para investidores interessados em opções.

Esse treinamento é capitaneado por Ruy Hungria: o mesmo analista responsável por “orientar” o investidor do exemplo acima, que lucrou 55 mil reais investindo 400 reais em PETRR18 — a opção de Petrobras que custava apenas 2 centavos por unidade. Não é só com Mega-Sena ou Bitcoin que você pode ficar milionário: se você quer ter a chance de aprender com esse analista especializado sobre uma modalidade de investimento tão lucrativa, como são as opções, é só clicar no botão abaixo. Todas as informações chegarão gratuitamente ao seu e-mail:

