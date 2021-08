‘Não há fundamento para dizer que o Brasil está perdendo o controle fiscal’, diz Guedes

Durante participação em Congresso, comandante do ministério da Economia afirmou que a situação fiscal do país está ‘sob controle’

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Economia disse que o Brasil está fazendo "o trabalho certo"



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a parte fiscal da economia brasileira segue “sob controle”. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 23, durante a participação do ministro em um evento da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI). Durante sua fala, Guedes disse que não existem fundamentos para afirmar que o Brasil está perdendo o controle da situação fiscal. “Tem se falado sobre déficit e a possibilidade de descontrole fiscal. Hoje, não há o menor fundamento, do ponto de vista estritamente econômico, para dizer que o Brasil está perdendo o controle”, ressaltou Guedes, que avaliou que o Brasil está fazendo “o trabalho certo” na área. “Na verdade, os fundamentos continuam indicando que estamos na direção certa. Fomos a 10,5% do PIB (Produto Interno Bruto) de déficit, neste ano já caímos para 1% e a previsão é de que ano que vem seja 0,3%. Ou seja, praticamente acabou o déficit”, disse o ministro.