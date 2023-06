Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 45 milhões

Próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 14; números sorteados neste sábado foram: 04-18-37-38-46-60

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas neste sábado



Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado, 10, no concurso 2600 da Mega-sena. As dezenas sorteadas foram: 04-18-37-38-46-60. Dessa forma, o prêmio acumulou em aproximadamente R$ 45 milhões e o próximo sorteio está marcado para quarta-feira, 14. De todas as apostas do concurso deste sábado, 44 acertaram cinco número e levaram R$ 86.945,89 e outras 3901 acertaram quatro dezenas e faturaram R$ 1.352,62. As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 4,50. Como o prêmio da Mega saiu nesta quinta, o valor estimado para o próximo sorteio, previsto para o próximo sábado, 13, é de R$ 3 milhões.