Ninguém acerta dezena e Mega-Sena acumula em R$ 9 milhões; veja números sorteados

A quina teve 38 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 57.282,26

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, dia 11



Não houve ganhador no sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 8. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.571 sorteadas nesta quarta-feira, 9, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado, dia 11, está estimado em R$ 9 milhões. Os números sorteados foram 09 – 18 – 33 – 38 – 41 – 51. A quina teve 38 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 57.282,26. Acertaram quatro números 3.051 apostadores, que receberão, cada um, R$ 1.019,20. Para realizar as apostas basta fazê-las em qualquer Lotérica pelo país ou no site da Caixa Econômica Federal.