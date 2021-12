Nubank abre capital nos EUA e ultrapassa Itaú como banco mais valioso da América Latina

Valor de mercado do banco digital foi avaliado em R$ 231,45 bilhões, à frente de bancos tradicionais do país

Divulgação Nubank é mais valioso que bancos tradicionais do Brasil



O banco digital Nubank abriu seu capital na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Os investidores avaliaram a empresa em US$ 41,5 bilhões (R$ 231,45 bilhões) na oferta pública inicial de ações (IPO) realizada nesta quarta-feira, 8. O valor ultrapassa o do Banco Itaú, que vale US$ 37,7 bilhões (R$ 210,26 bilhões), Bradesco (R$ 185 bilhões), Santander Brasil (R$ 123 bilhões) e Banco do Brasil (93 bilhões), segundo os dados da Economatica. Sendo assim, o Nubank é hoje a instituição financeira mais valiosa da América Latina. Apesar do alto valor, o ‘roxinho’ pretendia ser avaliado em US$ 50 bilhões. As ações do Nubank serão comercializadas na bolsa a partir desta quinta-feira, 9, com o símbolo ‘NU’, por US$ 9 (R$ 50,19) cada.

“A Nu pretende usar os recursos da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas operacionais. Além disso, a Nu pode usar uma parte dos rendimentos líquidos para adquirir ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias”, diz o comunicado publicado pelo banco. Na próxima sexta-feira, 10, está marcada uma cerimônia de toque do sino na B3 com os cofundadores, David Vélez e Cristina Junqueira, e com a cantora Anitta, que é membro do conselho de administração do Nubank.