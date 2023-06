Nubank demite 296 funcionários no Brasil em reestruturação no setor de operações

De acordo com informações divulgadas no site da empresa, Segundo o banco, foi identificada a necessidade de centralizar sua estrutura de negócios

O Nubank demitiu 296 funcionários no Brasil nesta quarta-feira, 7. De acordo com informações divulgadas no site da empresa, a medida faz parte de uma reestruturação no setor de operações. Segundo o Nubank, a área era dividida em unidades independentes focadas em cada produto, o que atendeu o período passado de expansão de um produto para uma plataforma multi-produtos. Ainda de acordo com o comunicado da empresa, foi identificada a necessidade de consolidar as equipes de produto em uma organização centralizada. Na visão do Nubank, “isso permitirá um atendimento ainda mais completo aos clientes e ganhos de escala, com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços”.

A empresa explica que, com o novo modelo, algumas funções e posições tornaram-se redundantes e ressaltou que “diversos grupos de funcionários já foram ou serão reposicionados internamente em outras funções e equipes”. O banco acrescentou que todos os funcionários afetados foram comunicados sobre a decisão e informou que ofereceu uma série de benefícios , como: salários adicionais por tempo de casa, extensão temporária do plano de saúde, e uma verba de apoio para recolocação no mercado. A empresa informou ainda que a reestruturação ocorrem em funções administrativas e não irá impactar no atendimento final ao cliente. Por fim, o banco informou que não há previsão de novas reestruturações e que o ritmo de contratações e desligamentos é normal nos demais setores, “de acordo com os planos de negócios e desempenho de funcionários”.