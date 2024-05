O carro popular voltou? Lei que está em voga pode ajudar a comprar carros com até 50% de desconto

Oportunidade permite comprar diversos modelos de carros a preços populares graças a legislação

Freepik Lei é responsável por regulamentar uma modalidade de venda de automóveis que possibilita ter descontos impressionantes



Até pouco tempo atrás, não era difícil comprar um bom carro zero com R$ 30 mil ou até menos. Os carros populares eram a escolha de quem queria um automóvel de qualidade, mas não tinha muito dinheiro no bolso. Mas, se você tem acompanhado os preços, deve saber que até mesmo os modelos de carro mais “baratos” hoje custam uma pequena fortuna.

Isso quer dizer que, se você está procurando um carro zero, não vai conseguir desembolsar menos de R$ 72.560 nessa “brincadeira” – esse é o preço do Renault Kwid, o modelo mais barato comercializado no Brasil atualmente.

Basicamente, esse é um valor impraticável para a grande maioria dos brasileiros, concorda? Considerando que muita gente recorre a financiamentos para adquirir um automóvel, não é nada difícil acabar comprando um veículo pelo preço de dois. Então, não é exagero dizer que, de uns anos para cá, o carro popular deixou de existir no Brasil.

Lei que ajuda a ‘baratear’ automóveis pode te render um ‘carro popular’

Mas, por sorte, os brasileiros que desejam comprar um bom carro por um preço acessível não estão completamente desamparados. Na verdade, é bem o contrário: se você é um desses brasileiros, você está amparado pela legislação. Isso porque está em voga uma lei que torna possível comprar carros por até metade do seu preço segundo a tabela Fipe. Isso significa, por exemplo, que é possível comprar um Palio Weekend (que vale R$ 43 mil na tabela Fipe) por apenas R$ 23.300.

TUTORIAL GRATUITO: COMO USAR UMA LEI POUCO CONHECIDA PARA COMPRAR CARROS COM ATÉ 50% DE DESCONTO?

Mas como funciona essa lei?

Você deve se lembrar que o governo Lula se uniu a algumas montadoras no ano passado para baratear o preço de alguns modelos de automóveis como Renault Kwid e Fiat Mobi.

Na época, o governo ofereceu incentivos fiscais às montadoras participantes do programa, de modo a permitir descontos que variavam entre R$ 2 mil a R$ 8 mil, com algumas fabricantes oferecendo descontos até maiores. O programa do governo chamou atenção e permitiu que muitos brasileiros realizassem o sonho de comprar um carro novo, é claro. Mas ele também tinha suas limitações.

A verba de isenção fiscal disponível era limitada, de modo que, atingido o valor limite proposto pelo governo, o programa chegou ao fim. Quem comprou, comprou… E para quem não comprou, restou “se virar” para adquirir um carro com o preço cheio, ou andar de transporte público. Ou pelo menos é isso que a maioria das pessoas pensa – porque existe uma outra lei que pouca gente conhece, mas que pode ajudar na obtenção de descontos ainda maiores do que os oferecidos pelo programa do governo Lula.

Trata-se da lei 9.514 de 1997, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei é responsável por regulamentar uma modalidade de venda de automóveis que possibilita ter descontos verdadeiramente impressionantes ao comprar carros de qualquer ano ou modelo. Para você ter uma ideia, é possível até mesmo comprar carros de luxo utilizando os preceitos desta lei. Como essa Range Rover Evoque 2013 que, apesar de valer cerca de R$ 127.166 na tabela Fipe, foi adquirida por apenas R$ 89 mil.

Outro exemplo é o Palio Weekend que comentamos lá em cima, que foi comprado com um desconto de mais de 50%.

Ou seja, considerando os preços possibilitados por essa lei, comprar um carro sem antes saber como utilizá-la é praticamente perder dinheiro.

QUERO SABER COMO USAR A LEI PARA PODER COMPRAR CARROS COM ATÉ 50% DE DESCONTO

Acesse o tutorial e veja como usar a lei para poder comprar carros mais baratos

Os carros mencionados acima foram comprados por Lerry Granville, um ex-analista criminal, especialista no setor automobilístico e divulgador das possibilidades apresentadas pela Lei 9.514. Granville passava por um dos momentos mais difíceis da sua vida quando descobriu que era possível comprar carros com descontos impressionantes.

O gaúcho, que era servente de pedreiro, estava desempregado e prestes a perder o apartamento onde morava, mas se empenhou em estudar a legislação para encontrar uma saída para sua situação. Deu certo. E foi por meio da compra e venda de automóveis que Granville conseguiu compor seu patrimônio milionário.

Agora, Granville se ocupa em transmitir o que aprendeu e oferecer uma chance para brasileiros comuns comprarem automóveis por até metade do seu valor na tabela Fipe, para:

Uso próprio;

Revenda;

Investimento.

O especialista liberou uma série de tutoriais gratuitos explicando melhor como é possível usar a lei a seu favor para poder comprar carros a preços populares. Para acessar, é só clicar no link abaixo e preencher seus dados. Você vai receber o acesso diretamente no seu email.

GRATUITO: ACESSE OS TUTORIAIS