Olavo de Carvalho tem alta após 10 dias internado no Incor, em São Paulo

Escritor foi hospitalizado após sentir um “mal-estar súbito” durante voo entre os Estados Unidos e o Brasil

O escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, teve alta neste domingo, 18, após passar dez dias internado no Instituto do Coração de São Paulo (Incor). Ele foi atendido na unidade de saúde em 8 de julho após sentir um “mal-estar súbito” durante um voo entre os Estados Unidos e o Brasil, segundo o hospital. Escritor foi internado por apresentar crise de angina e foi submetido a tratamento para compensação cardíaca. Em 13 de julho, ele também passou por uma cirurgia de emergência para revisão da operação da bexiga realizada em maio deste ano. De acordo com os médicos, o escritor deve permanecer em repouso em casa, esperando orientação para continuar o tratamento do quadro de urologia. Em abril, Olavo de Carvalho já havia sido internado nos Estados Unidos, onde mora atualmente, após uma crise respiratória.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani