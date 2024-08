Oportunidade de compra: especialista indica criptomoedas que ficaram ‘baratas’ com a queda do Bitcoin (BTC) 

Especialista explica crash do Bitcoin e abre estratégia para surfar criptos com potencial de entregar R$ 100 mil nos próximos 4 meses

Imagem: Shutterstock BTC já retomou os US$ 59 mil, mas ainda “sofre” para ultrapassar o patamar dos US$ 60 mil



O Bitcoin (BTC) desabou 19% na primeira semana de agosto, alinhado ao sentimento de pânico dos mercados globais ante ao temor de uma recessão da economia norte-americana. A maior criptomoeda do mundo assustou investidores, saindo do patamar dos US$ 60 mil, na semana anterior, para até a mínima de US$ 49.781 — uma queda de 25% em sete dias.

Apesar disso, o susto passou com as bolsas globais voltando à normalidade. E a reação do criptomercado não foi diferente: o BTC já retomou os US$ 59 mil, mas ainda “sofre” para ultrapassar o patamar dos US$ 60 mil. Apesar disso, o índice de medo e ganância (fear & greed index), que mede o sentimento do mercado de ativos digitais, ainda aponta para o “medo”, como você pode conferir abaixo.

Diante disso, surge a questão:

O que fazer quando o Bitcoin (BTC) cai repentinamente?

Enquanto muitos entraram em pânico e venderam seus ativos, os investidores que focam no longo prazo e buscam enriquecer aproveitaram para comprar Bitcoin e outras criptos em promoção. Um deles foi o head de Ativos Digitais da Empiricus, maior casa de análise independente do país, Valter Rebelo.

O especialista explica que o mercado de criptomoedas está correlacionado com a economia global. Dessa forma, a queda dos preços vista neste mês se deve não pela alteração de fundamentos dos ativos digitais, mas pela alta dos juros no Japão, que implodiu o carry trade do iene e abalou bolsas pelo mundo. Sabendo disso, momentos de queda como esse podem ser uma oportunidade para adquirir bons ativos a preços mais baixos, e consequentemente, aumentar o potencial de retorno do investimento, de acordo com o especialista.

Como já diria Warren Buffett, “compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos”. Ou, em outras palavras, compre na baixa para vender na alta — a regra número um para poder ganhar dinheiro no mercado de ativos digitais. É por isso que Valter Rebelo aproveitou a queda de segunda-feira para reforçar a posição — não só em Bitcoin, mas também em outras criptomoedas promissoras (e mais baratas).

Compre na queda e saiba como aumentar seu potencial de retorno com as criptomoedas do tipo “altcoins”

Claro que comprar na queda é contra intuitivo por natureza. Mas quem tem estômago para “nadar contra a corrente” e aproveita para reforçar posição em ativos promissores, naturalmente, aumenta suas chances de lucrar. Por exemplo, no início de janeiro de 2023, o Bitcoin registrava apenas US$ 16 mil. Essa era uma época de “inverno cripto”, isto é, um período de grande pessimismo e baixa de preços dos criptoativos.

No entanto, quem aproveitou para investir em Bitcoin naquele momento, terminou o ano surfando uma valorização de +154%. E se o investidor tivesse segurado o investimento até hoje, o resultado seria ainda melhor: +243% de retorno acumulado. E quando falamos de altcoins, isto é, ativos menores que o Bitcoin, comprar na queda pode ser ainda mais interessante.

Isso porque esses ativos não só acompanham a alta e baixa da maior criptomoeda do mundo, como também tendem a ser mais voláteis. Desse modo, em tempos de queda do mercado, o desconto tende a ser maior. Já em tempos de otimismo, o ativo tende a se valorizar mais intensamente. Um exemplo de altcoin é a Solana (SOL). A moeda começou 2023 custando cerca de US$ 11, e terminou o ano custando US$ 101. Sabe o que é isso? Cerca de 818% de valorização para aqueles que a compraram “na promoção”. Veja:

Claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros. No entanto, a oportunidade de surfar ganhos como esse com o investimento em criptomoedas ainda não acabou.

Ainda dá tempo de buscar enriquecer com cripto em 2024? entenda os gatilhos que podem impulsionar mercado

De acordo com Valter Rebelo, ainda dá tempo de ganhar dinheiro com criptoativos neste ano. Para se ter uma ideia, o especialista projeta um retorno de até R$ 100 mil em apenas quatro meses com o investimento em alguns criptoativos que, em sua visão, são os mais promissores para buscar lucros neste mercado.

Apesar de muitos acharem que “já é tarde demais” para lucrar com ativos digitais, Valter Rebelo explica que a temporada de valorizações está apenas começando.

Afinal, há vários motivos para o criptomercado subir ainda mais nos próximos meses:

1. Pressão de venda de mineradores de Bitcoin chegou ao fim

O primeiro deles é que o período de capitulação de Bitcoin parece ter acabado. Ou seja, os mineradores de Bitcoin voltaram a crescer suas margens de operação após a redução da oferta de BTC provocada pelo halving. “Historicamente, esse momento demarca um novo início de altas para o BTC”, afirma Rebelo.

2. Chances de eleição de Donald Trump

Além disso, Donald Trump segue sendo o favorito à presidência dos EUA. O candidato está sendo pró-cripto em sua campanha, e promete estimular o desenvolvimento do criptomercado se for eleito. Como consequência, seu apoio pode destravar os ativos digitais de uma forma que nunca vimos antes, explica o especialista.

3. Corte de juros dos EUA está próximo

E por último, mas não menos importante: tudo indica que Fed está mais próximo de realizar um pivô na taxa de juros, frente a dados econômicos mais fracos. Um possível corte de juros nos EUA pode provocar valorização de criptomoedas no curtíssimo prazo — e se você for rápido, ainda dá tempo de comprar ativos de alto potencial de retorno na promoção, e Valter Rebelo pode te ajudar:

Se você quiser ter a chance de terminar o ano mais rico, tenho uma boa notícia para você. Valter Rebelo separou uma lista com as moedas mais promissoras para buscar ganhos de até R$ 100 mil nos próximos quatro meses.

Valter Rebelo é economista pelo Insper e comanda o departamento de ativos digitais da Empiricus, empresa célebre por enriquecer inúmeros investidores com suas recomendações fora do radar. Um exemplo foi a indicação do ativo AXS, em janeiro de 2021. O token do projeto Axie Infinity entregou +28.000% de retorno para aqueles que seguiram o alerta de compra, sendo capaz de transformar R$ 3.500 em até R$1.000.00 em apenas 10 meses. Veja alguns depoimentos abaixo:

Claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros, e o investimento em ativos digitais contém riscos. Por isso, é indicado que você invista apenas um dinheiro que não te fará falta. Contudo, quem escutou a Empiricus no passado teve a chance de ganhar uma bolada. Além disso, o mercado de criptomoedas pode ser extremamente lucrativo se você investir nos ativos certos.

