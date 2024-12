Oxxo inaugura 600 lojas no Brasil após quatro anos de atuação no país

Atualmente, empresa está estabelecida em 24 cidades do Estado de São Paulo e gera mais de 4 mil empregos diretos

Unsplash/Oswaldo Ayala

A Oxxo, rede de lojas de conveniência, acaba de alcançar a marca de 600 unidades inauguradas no Brasil, após quatro anos de operação no país. Atualmente, empresa está estabelecida em 24 cidades do Estado de São Paulo e gera mais de 4 mil empregos diretos. Essa expansão reflete o compromisso da marca com o mercado brasileiro, que se mostra promissor para o setor. Nos próximos cinco anos, a FEMSA, controladora da Oxxo, planeja concentrar seus esforços na ampliação de sua presença no Brasil. O CEO do Grupo Nós, Hugo Curiel, enfatiza o grande potencial de crescimento que o formato Oxxo possui no país. A estratégia da empresa é focada em uma expansão ágil e eficaz, visando atender à demanda crescente dos consumidores.

O Brasil se destaca como um dos principais mercados da Oxxo na América Latina, onde a marca já opera mais de 20 mil lojas em cinco países diferentes. Essa presença significativa demonstra a força da Oxxo na região e sua capacidade de adaptação às necessidades locais. A empresa busca não apenas aumentar o número de lojas, mas também aprimorar a experiência do cliente. Com a inauguração das novas lojas, a Oxxo reafirma seu compromisso com a criação de empregos e o desenvolvimento econômico nas comunidades onde está inserida.

