Pagamento do Bolsa Família será testado com moeda digital do Banco Central

Iniciativa visa beneficiar população que vive em regiões remotas do país

Divulgação/Unicorn Hunters Drex é a moeda digital idealizada pelo Banco Central do Brasil



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 26, que iniciará o teste para o pagamento do Bolsa Família por meio da moeda digital do Banco Central, o Drex. A novidade foi comunicada pelo superintendente nacional Rafael Dias Silva durante um evento organizado pela Microsoft e pela Hamsa em São Paulo. De acordo com o dirigente, a iniciativa visa possibilitar que as pessoas recebam o benefício de forma offline, sem a necessidade de deslocamento, o que beneficiaria a população que vive em regiões remotas do país. Além disso, a proposta pretende movimentar as economias locais, favorecendo pequenos empresários e comerciantes. Com a implementação do real digital a expectativa é que 5% dos benefícios possam utilizar a tecnologia. O Drex, que ainda se encontra na fase de testes, é uma representação da moeda brasileira e foi criado para facilitar o acesso aos serviços financeiros, além de reduzir custos de produtos como empréstimos e seguros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA