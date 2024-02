Abu Dhabi recebe ministros e autoridades do mundo inteiro para conferência sobre comércio internacional

Reunião da OMC inicia com dificuldades para alcançar acordos relevantes devido a falta de consenso e desafios políticos

Giuseppe CACACE / AFP Os delegados tiram uma fotografia de grupo durante uma sessão sobre subsídios à pesca durante a 13ª Conferência Ministerial da OMC em Abu Dhabi, em 26 de Fevereiro de 2024. Os ministros do comércio mundial reuniram-se nos EAU em 26 de Fevereiro para uma reunião de alto nível da OMC, sem perspectivas claras de avanços em meio a tensões e divergências geopolíticas.



A 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) teve início nesta segunda-feira, 26, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento com duração de quatro dias reúne autoridades de todo o mundo para debater a regulamentação do comércio internacional. A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou em seu discurso de abertura que é preciso chegar um consenso sobre decisões que colaborem para o futuro do comércio mundial. “A incerteza e a instabilidade estão onipresentes”, disse. Nesta segunda-feira, a OMC instou uma reforma do sistema comercial multilateral com o objetivo de enfrentar a incerteza econômica e tensões geopolíticas. Devido às divergências existentes entre os membros participantes da OMC, as negociações podem se tornar mais difíceis.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na última conferência da OMC realizada em Genebra em 2022, a organização havia recuperado parte da sua credibilidade global. A falta de consenso e a inoperância do órgão de apelação da OMC desde 2019, devido ao bloqueio dos Estados Unidos, são alguns dos desafios enfrentados pela organização. A incerteza política nos EUA e a falta de liderança têm contribuído para o enfraquecimento da OMC, dificultando a resolução de questões importantes para o comércio global. A discussão sobre subsídios à pesca ilegal e a redução de incentivos que impactam negativamente as populações de peixes são temas em pauta na conferência. No entanto, a oposição de países como Índia e África do Sul tem dificultado a chegada a acordos nessas questões, assim como em temas como a moratória sobre tarifas de comércio eletrônico e subsídios à indústria para a transição energética.

*Com informações da AFP