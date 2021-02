Pagamento do PIS-Pasep para nascidos entre março e junho começa nesta terça-feira

Calendário da Caixa Econômica Federal foi antecipado em um mês e mais de 7,5 milhões de pessoas devem receber abono entre esta terça e a quinta-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa estima que 7,5 milhões de pessoas recebam o benefício



Trabalhadores da rede privada nascidos nos meses de março, abril, maio e junho ou funcionários públicos com número final de inscrição Pasep entre 6 e 9 começam a receber a partir desta terça-feira, 9, o abono salarial PIS-Pasep referente a 2020-2021, que foi antecipado em um mês pelo governo federal. O dinheiro deverá ser creditado na conta corrente daqueles que têm registro na Caixa ou na poupança digital Caixa TEM, criada de forma gratuita para os que não são correntistas. Aqueles que não podem ter o dinheiro creditado nas duas contas devem sacar o abono com o Cartão Cidadão a partir do dia 11 de fevereiro.

Confira o calendário do PIS:

Confira o calendário do Pasep:

O abono é voltado para aqueles que cumpriram pelo menos um mês de trabalho em 2019 e recebiam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada. O valor recebido depende da quantidade de meses que o funcionário trabalhou no ano e varia entre R$ 92 e R$ 1,1 mil. O valor fica disponível nas contas dos funcionários que têm direito ao benefício até o dia 30 de junho de 2021. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que 7,5 milhões de pessoas recebam o benefício, resultando em um movimentação de mais de R$ 5,9 bilhões no país.