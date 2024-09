País tem recorde de 66,7 milhões de ocupados contribuindo para Previdência

Dados são da Pnad Contínua, apurada pelo IBGE; proporção de contribuintes recuou de 65,3% no trimestre até maio para 65,1% no trimestre até agosto

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Os dados mostram que aumentou mais o número de pessoas trabalhando do que o de contribuintes para previdência



O Brasil alcançou um recorde de 66,737 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Hoje a gente tem na pesquisa o maior número de pessoas ocupadas que contribuem para a Previdência“, apontou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE. A pesquisadora nota, porém, que a proporção de contribuintes entre os ocupados recuou de 65,3% no trimestre até maio para 65,1% no trimestre até agosto. Os dados mostram que aumentou mais o número de pessoas trabalhando do que o de contribuintes para previdência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo