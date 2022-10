Países exportadores de petróleo anunciam cortes na distribuição mundial

Organização afirmou que o corte será de 2 milhões de barris por dia, o equivalente a 2% da oferta global

REUTERS/Regis Duvignau Setor enfrenta disputas pelo produto por conta de baixos estoques



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), grupo de maiores produtores do mundo, líder , anunciou que irá reduzir a produção de petróleo, nesta quarta-feira, 5. Líder do grupo, a Arábia Saudita afirmou que o corte será de 2 milhões de barris por dia, o equivalente a 2% da oferta global. A justificativa era de que a medida é necessária tendo em visto o aumento das taxas de juros no Ocidente e o mau desempenho da economia global. O setor já tem enfrentado disputas pelo produto por conta de baixos estoques e a decisão pode causar conflitos com países ocidentes. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão e afirmou que irá avaliar a liberação de mais petróleo para baixar o preço. “O presidente está desapontado com a decisão míope da Opep+ de cortar as cotas de produção enquanto a economia global está lidando com o impacto negativo contínuo da invasão da Ucrânia por Putin”, disse a Casa Branca.

Em resposta, a Opep+ afirmou que a decisão não foi feita para beneficiar a Rússia, que se encontra em guerra com a Ucrânia. Autoridades norte-americanas revelaram que parte do motivo pelo os EUA querem preços mais baixos do petróleo é privar Moscou da receita do petróleo. O presidente norte-americano Joe Biden pediu que a Arábia Saudita ajude na redução do preços do petróleo, uma vez que o corte na distribuição pode alavancar o preço da comodity. O preço subiu acima de US $ 93 por barril na quarta-feira.

*Com informações da agência Reuters