Libertadores Feminina terá três representantes de São Paulo; confira os grupos

Competição está prevista para acontecer de 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina

  • Por Sarah Américo
  • 04/09/2025 20h36
Reprodução/Corinthians Corinthians-Feminino Corinthians é o maior campeão, com cinco troféus (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024)

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira (4) os grupos da Libertadores Feminina, que está prevista para acontecer de 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. O Brasil terá três representantes, sendo todos eles do Estado de São Paulo. São eles: Corinthians, atuais campeãs, Ferroviária- bicampeã – e São Paulo, que fará sua estreia no torneio internacional. As tricolores garantiram a vagas depois de chegarem na final do Brasileiro de 2024.

Corinthians e São Paulo são cabeças de chave do Grupo A e C, respectivamente. A Ferroviária também representa o Brasil entre os 16 participantes da competição e está no grupo do Boca. Conseguiu a vaga após o Corinthians ter sido campeão da competição em 2024 e também chegado à final do Brasileiro. Segundo o regulamento, os times jogam dentro do grupo em turno único. Os dois primeiros avançam para as quartas de final. Em caso de empate no confronto eliminatório, a decisão será nos pênaltis.

Confira abaixo os grupos da Libertadores

GRUPO A

  • Corinthians
  • Representante do Equador
  • Always Ready
  • Representante da Colômbia 2

GRUPO B 

  • Boca Juniors
  • Alianza Lima
  • Adiffem
  • Ferroviária

GRUPO C 

  • São Paulo
  • San Lorenzo
  • Colo-Colo
  • Olimpia

GRUPO D 

  • Representante da Colômbia
  • Libertad
  • Nacional
  • Universidad de Chile

Em 16 edições já disputadas da Libertadores Feminina, o Brasil conquistou 13 títulos. O Corinthians é o maior campeão, com cinco troféus (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024). Na sequência aparecem o São José, tricampeão (2011, 2013 e 2014), o Santos, bicampeão (2009 e 2010), a Ferroviária, também bicampeã (2015 e 2020), e o Palmeiras, com uma conquista (2022).

Os outros três títulos ficaram com Colo-Colo, do Chile (2012), Sportivo Limpeño, do Paraguai (2016), e Atlético Huila, da Colômbia (2018).

