Libertadores Feminina terá três representantes de São Paulo; confira os grupos

Competição está prevista para acontecer de 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira (4) os grupos da Libertadores Feminina, que está prevista para acontecer de 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. O Brasil terá três representantes, sendo todos eles do Estado de São Paulo. São eles: Corinthians, atuais campeãs, Ferroviária- bicampeã – e São Paulo, que fará sua estreia no torneio internacional. As tricolores garantiram a vagas depois de chegarem na final do Brasileiro de 2024.

Corinthians e São Paulo são cabeças de chave do Grupo A e C, respectivamente. A Ferroviária também representa o Brasil entre os 16 participantes da competição e está no grupo do Boca. Conseguiu a vaga após o Corinthians ter sido campeão da competição em 2024 e também chegado à final do Brasileiro. Segundo o regulamento, os times jogam dentro do grupo em turno único. Os dois primeiros avançam para as quartas de final. Em caso de empate no confronto eliminatório, a decisão será nos pênaltis.

Confira abaixo os grupos da Libertadores

GRUPO A

Corinthians

Representante do Equador

Always Ready

Representante da Colômbia 2

GRUPO B

Boca Juniors

Alianza Lima

Adiffem

Ferroviária

GRUPO C

São Paulo

San Lorenzo

Colo-Colo

Olimpia

GRUPO D

Representante da Colômbia

Libertad

Nacional

Universidad de Chile

Em 16 edições já disputadas da Libertadores Feminina, o Brasil conquistou 13 títulos. O Corinthians é o maior campeão, com cinco troféus (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024). Na sequência aparecem o São José, tricampeão (2011, 2013 e 2014), o Santos, bicampeão (2009 e 2010), a Ferroviária, também bicampeã (2015 e 2020), e o Palmeiras, com uma conquista (2022).

Os outros três títulos ficaram com Colo-Colo, do Chile (2012), Sportivo Limpeño, do Paraguai (2016), e Atlético Huila, da Colômbia (2018).