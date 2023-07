Parcela mínima de R$ 50 e juros de até 1,99% ao mês; entenda como funcionará o Programa Desenrola Brasil

Programa de renegociamento de dívidas do governo federal começou nesta segunda-feira, 17, e pode beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dívidas renegociadas poderão ser parceladas em até 60 vezes



O programa de renegociamento de dívidas do governo federal, Desenrola Brasil, iniciou nesta segunda-feira, 17, as solicitações de refinanciamento de débitos financeiros. Poderão participar famílias que recebam até 2 salários mínimos com pendências financeiras de até R$ 5 mil. A estimativa é de que cerca de R$ 30 milhões possam participar do programa. Grande bancos que atuam no país já confirmaram que irão participar e contar com incentivos oferecidos pelo governo. Confira como funciona o programa:

Quem pode participar?

Faixa 1 – Devedores pessoas físicas com renda bruta mensal de até 2 (dois) salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Faixa 2 – Pessoas físicas, com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$20 mil.

Que dívidas poderão ser financiadas?

Faixa 1 – Dívidas financeiras e não financeiras, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, cujos valores não ultrapassem R$ 5 mil. O valor do financiamento será de até R$ 5 mil por devedor, considerado o somatório das dívidas financiadas. Não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros. As operações estarão isentas de IOF. Faixa 2 – Cada instituição financeira renegociará suas próprias dívidas, não havendo a prerrogativa de consolidação de dívidas de diferentes credores da forma que ocorrerá para os devedores do Faixa 1.



Como participar?

Por meio do portal do Programa Desenrola Brasil. É preciso ter acesso ao GOV.BR com os certificados Prata ou Ouro.

Quanto irei pagar?