Pesquisa aponta que 60% dos brasileiros endividados quer entrar em 2021 com as contas em dia

Levantamento também evidenciou que, mesmo com o auxílio emergencial de R$ 600, algumas famílias não conseguirão quitar suas dívidas até dezembro

Brasileiros endividados pretendem virar o ano com as contas em dia



O ano de 2020 foi preocupante para o brasileiro, tanto na questão de saúde como financeiramente. Porém, para 2021 a maioria da população está otimista quanto à quitação de dívidas. Um levantamento realizado pela fintech BLU365, apontou que 60% dos brasileiros que tem contas a pagar querem quitá-las até o fim deste ano para começar janeiro com melhores condições, enquanto outros 32% disseram que as contas estão atrasadas e devem continuar assim por um período. Apenas 6% indicaram estar “no azul” no momento, mas admitiram que não conseguirão honrar todos os compromissos até dezembro.

“Temos evidências de que, apesar do otimismo para 2021, ainda existe uma parcela relevante da população em dificuldades financeiras e que, mesmo com a ajuda do auxílio emergencial estendido até dezembro deste ano, não conseguirá fazer frente às suas despesas correntes e dívidas passadas”, analisa João Netto, líder de Ciência de Dados da BLU365. O estudo também aponta que 41% dos entrevistados pretendem estar em condições financeiras melhores nos meses de novembro e dezembro. Com isso, 79% diz querer gastar menos com presentes para as festas de fim de ano do que o mesmo valor gasto do ano passado.

“As dificuldades enfrentadas neste ano ainda refletem no consumo das famílias e, de alguma forma, levarão as pessoas a serem mais conservadoras com o orçamento de fim de ano – tradicionalmente um período de consumo elevado”, prevê Alexandre Lara, CEO da BLU365. O estudo da fintech foi realizado com 2.000 pessoas, de todas as regiões do Brasil, e que responderam um questionário entre os dias 15 e 28 de setembro.