Capital paulista vai para a Fase 4 – Verde do Plano SP; mais 5 regiões avançam

Apenas uma região de Barretos regrediu para a Fase 2 – Laranja

EFE/ Sebastiao Moreira Com isso, os estabelecimentos na Fase Verde comerciais e serviços podem receber 60% da sua ocupação máxima



O governo do Estado de SP anunciou, nesta sexta-feira (9), que seis regiões avançaram para a Fase 4 – Verde do Plano São Paulo. São elas: Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté e Região Metropolitana de São Paulo. Com isso, os estabelecimentos comerciais e serviços podem receber 60% da sua ocupação máxima. Os critérios de reclassificação das fases leva em conta a capacidade do sistema de saúde e a evolução da pandemia. Apenas uma região regrediu para a Fase 2 – Laranja: Barretos. Agora, 76% do Estado está na Fase 4 – Verde.

As regiões que estão na Fase 3 – Amarela, porém, vão poder estender de 8h para 10h o funcionamento do comércio de rua, shoppings, academias e prestadores de serviço. As que estão na Fase 4 – Verde poderão expandir o funcionamento para 12h. Os restaurantes e similares de ambas as regiões podem permanecer abertos até às 23h dentro das regras do Plano São Paulo, mas o serviço aos clientes deve ser interrompido às 22h. Museus, cinemas, teatros e eventos para até 600 pessoas poderão ser retomadas dentro das recomendações do Plano São Paulo, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social. As festas, baladas, torcidas em estádio e shows com público em pé seguem proibidos. As medidas passam valer do sábado (10) até o dia 16 de novembro.

O Estado de São Paulo tem, nesta sexta-feira, 1.028.190 casos confirmados da Covid-19 e 37.068 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 43,2% no Estado e em 42,2% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 3.489 estão em UTI e 4.749 estão em enfermaria — entre os casos confirmados e suspeitos. Todos os dados estão dentro das expectativas para a primeira quinzena de outubro.

Classificações das regiões

Fase 2 – Laranja: Barretos.

Fase 3 – Amarela: Araraquara, Araçatuba, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto.

Fase 4 – Verde: Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté e Região Metropolitana de São Paulo.