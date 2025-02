Pesquisa aponta queda na confiança dos consumidores americanos

Dados do Federal Reserve indicam que as expectativas em relação à inflação futura estão crescendo

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preocupações podem se transformar em um desafio político para Trump, cuja campanha se baseou na promessa de controlar os preços



Após enfrentar um dos piores períodos de inflação em décadas, os cidadãos dos Estados Unidos se preparam para um aumento nos preços. Dados do Federal Reserve indicam que as expectativas em relação à inflação futura estão crescendo. Uma pesquisa realizada pela The Conference Board revelou nesta terça-feira (25) uma queda significativa na confiança do consumidor em fevereiro, acompanhada por um aumento nas previsões de inflação, especialmente em relação ao preço dos ovos e o efeito das tarifas. Essas preocupações podem se transformar em um desafio político para o presidente Donald Trump, cuja campanha se baseou na promessa de controlar os preços.

Além disso, isso representa um obstáculo adicional para o Federal Reserve, que já demonstra apreensão em relação ao progresso no combate à inflação. É fundamental manter as expectativas de inflação sob controle, pois a percepção sobre a tendência dos preços pode se tornar uma realidade. Recentemente, surgiram sinais de que os americanos estão prevendo uma inflação mais elevada nos próximos anos, impulsionada principalmente pelos custos de alimentos e energia. Em fevereiro, as expectativas dos consumidores para a inflação a longo prazo registraram o maior aumento mensal desde 2021, indicando que os temores em relação à inflação estão se espalhando entre a população.

Embora as autoridades do banco central tenham tentado minimizar essas preocupações, afirmando que as expectativas de inflação estão sob controle, o Federal Reserve decidiu interromper cortes adicionais nas taxas de juros. A instituição busca mais evidências de que a inflação está realmente diminuindo. Além disso, há o risco de que a interferência política de Trump na autonomia do Fed possa prejudicar a confiança na capacidade do banco central de gerenciar a inflação de forma eficaz.

