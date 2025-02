Divulgado por um estudo conjunto feito pelo Banco Mundial, Comissão Europeia e ONU, o valor representa aproximadamente 2.8 vezes o PIB nominal projetado do país para 2024

A Ucrânia enfrenta um desafio monumental para reparar os danos causados pela invasão russa, com uma estimativa de custo de quase 3 trilhões de reais. Este valor, divulgado por um estudo conjunto pelo Banco Mundial, pela Comissão Europeia e pela ONU, representa aproximadamente 2.8 vezes o PIB nominal projetado da Ucrânia para 2024. A análise abrangeu o período de destruição entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024, revelando que 13% das residências ucranianas foram danificadas ou destruídas, com 75% dos danos concentrados nas áreas de fronteira ao leste, norte e sul do país.

“O custo total da reconstrução e recuperação na Ucrânia chega a US$ 524 bilhões na próxima década, aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024”, informa o comunicado.

Os esforços de recuperação têm se concentrado principalmente na reparação da infraestrutura de energia e das residências. No entanto, a Rússia continua a atacar a rede elétrica ucraniana, já devastada pela guerra, resultando em apagões temporários frequentes para centenas de milhares de ucranianos. Em meio a esse cenário, negociações estão em andamento com os Estados Unidos para que o ex-presidente Donald Trump tenha acesso ao minério ucraniano, embora detalhes sobre o progresso dessas conversas não tenham sido divulgados.

Do lado russo, um meio de comunicação independente, em colaboração com a BBC, identificou 95.000 soldados russos mortos na Ucrânia, com base em dados de fonte aberta. O Kremlin não confirmou nem negou esses números. Um infográfico detalha informações sobre dezenas de milhares de soldados russos mortos, incluindo nomes, aniversários, datas de falecimento, unidades militares e regiões de origem. Essas informações foram reunidas em um site que recria digitalmente a obra “Apoteose da Guerra” do artista russo Vasily Vasilyevich Vereshchagin, destacando a brutalidade do conflito.

Estima-se que cerca de 165.000 militares russos possam ter morrido ao longo dos três anos de guerra. Este número alarmante reflete a intensidade e a duração do conflito, que continua a causar um impacto devastador em ambas as nações.

