Petrobras anuncia novo reajuste na gasolina e no diesel; aumento entra em vigor nesta terça

Em comunicado, estatal afirmou que mudança nos preços acontece para ‘garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento’

Tânia Rêgo/Agência Brasil Assim como para aumentos, estatal justificou alta pela política de paridade de preços internacionais



A Petrobras anunciou novo aumento nos preços da gasolina e do diesel nesta segunda-feira, 25. Em valores, a mudança representa alta média de R$ 0,21 por litro de gasolina, que passa a ser vendida para as distribuidoras por R$ 3,19 o litro, ante R$ 2,98 da cotação anterior. Por sua vez, o diesel terá um aumento médio de R$ 0,28 por litro, passando a ser vendido pela empresa de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro. O anúncio da elevação acontece um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar que um novo aumento atingiria os combustíveis, ao negar – novamente- a possibilidade de intervenção na estatal. “A gente não vai interferir no preço de nada. Já foi feito no passado e não deu certo. Infelizmente, pelo número do preço do petróleo lá fora e do dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajustes nos combustíveis”, afirmou o chefe do Executivo neste domingo, 24, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em comunicado, a Petrobras afirmou que os reajustes são “importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento”, ressaltando que o alinhamento de preços se mostra relevante “no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021”. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, diz a nota. Segundo o comunicado, o reajuste nos preços da gasolina e do diesel entra em vigor nesta terça-feira, 26.