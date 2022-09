Petrobras anuncia redução de 0,84% no preço do querosene de aviação

Reajuste é realizado mensalmente; esta é a terceira queda consecutiva anunciada pela empresa

Yuri KADOBNOV / AFP Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento



A partir de 1º de outubro, as distribuidoras poderão adquirir querosene de aviação (QAV) por um valor mais baixo. A Petrobras anunciou uma redução de 0,84% no preço de venda, terceira queda consecutiva anunciada pela empresa. Houve uma baixa de 10,4% no valor em setembro e de 2,6% em agosto. Historicamente, a Petrobras reajusta mensalmente o preço do querosene de aviação para equilibrar com as movimentações do mercado internacional, taxas cambiais e outros reajustes. “A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Importante ressaltar que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV”, informou em nota.