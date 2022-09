Diretor da ANP diz que Brasil precisa de refinaria no Centro-Oeste

Durante a Rio Oil and Gas, superintendente da agência afirmou que seria necessário atender a forte demanda por combustíveis, especialmente diesel, no agronegócio

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vista das instalações da Refinaria de Paulínia (Replan), a maior refinaria de petróleo da Petrobras



Nesta segunda-feira, 26, o superintendente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Rubens Cerqueira, disse que o Brasil precisa de uma refinaria na região Centro-Oeste para atender a forte demanda por combustíveis, especialmente diesel, no agronegócio. A avaliação foi feita na Rio Oil and Gas, maior feira da América Latina sobre petróleo e gás. A Petrobras tem refinarias espalhadas pelo país, mas nenhuma próxima dos principais estados produtores agrícolas. Só no ano passado, o Brasil precisou importar diariamente cerca de 200 mil barris de óleo diesel para atender à demanda interna. A petroleira estatal atende mais de 70% do mercado nacional de derivados de petróleo, enquanto que as importadoras suprem o restante da demanda nacional. A diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Valéria Lima, discordou da posição do superintendente da ANP e não vê a necessidade de uma nova refinaria no Centro-Oeste. De acordo com a especialista, além do custo elevado, não haveria tempo suficiente para se ter o retorno desse investimento uma vez que o mundo passa por um processo de transição energética.

“Não faz sentido. O Brasil é um país moderno que troca com o exterior o tempo inteiro. A gente é um grande exportador de grãos. A gente exporta petróleo, mas também importa para fazer o mix da refinaria. Se todo mundo pensar em ser autossuficiente e nunca trocar no exterior isso não combina com essa economia moderna que a gente tem no mundo. É importante ter sempre as trocas corretas com o exterior”, justificou Valéria em entrevista à Jovem Pan News. No ano de 2019, a Petrobras fez um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para tentar estimular a competitividade do setor de refino no país. A estatal também tem um programa de desinvestimento, com a venda de oito refinarias e, em agosto de 2022, iniciou a fase não vinculante dos processos de venda de três refinarias que ainda não foram comercializadas: a Refinaria Abreu Lima, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas e a Refinaria Alberto Pasqualini.