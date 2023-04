Mercado projeta queda da taxa Selic para 12,5% e estima inflação de 6,01% em 2023

No Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17, o PIB de 2023 também apresentou um leve recuo, de 0,91% para 0,90%

A projeção do mercado financeiro para a taxa básica de juros em 2023 caiu de 12,75% para 12,50% de acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17. O relatório resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de analistas de mercado sobre inflação, juros, produto interno bruto (PIB) e câmbio coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. A previsão da Selic de 2023 estava mantida no mesmo patamar há oito semanas e apresentou queda após o mercado receber com bons olhos o resultado da inflação oficial de março, que trouxe o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 12 meses para dentro do teto da meta pela primeira vez desde janeiro de 2021. Além disso, a apresentação do arcabouço fiscal nesta semana também tem aumentado as expectativas para um possível corte da taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Com relação previsão para o ano de 2024, a taxa de juros se manteve em 10,0%. As previsões de 2025 e 2026 permaneceram em 9,0% e 8,75%, respectivamente.

Já a projeção dos analistas de mercado para o IPCA de 2023 subiu nesta semana de 5,98% para 6,01%. O valor representa a terceira alta seguida da expectativa da inflação deste ano. A estimativa para 2024 também avançou de 4,14% para 4,18%, enquanto a de 2025 e a de 2026 se mantiveram em 4,0%. A previsão de crescimento do PIB de 2023 apresentou um leve recuo de 0,91% para 0,90%. O PIB de 2024 retraiu de 1,44% para 1,4%, bem como o de 2025, que foi de 1,76% para 1,72%. Já a prévia do PIB de 2026 se manteve em 1,8%. Com relação ao dólar em 2023, as projeções do mercado indicam leve queda de R$ 5,25 para R$ 5,24. A previsão de 2024 recuou de R$ 5,27 para R$ 5,26, enquanto as estimativas para 2025 e 2026 seguiram estáveis R$ 5,30 e R$ 5,35, respectivamente. Confira abaixo a análise do economista e comentarista da Jovem Pan News, Alan Ghani, a respeito do Boletim Focus.