Petrobras anuncia redução de R$ 0,40 por litro no preço do diesel para as distribuidoras

A partir desta quarta-feira, preço médio passará de R$ 4,50 para R$ 4,10; segundo a estatal, medida visa equilibrar valores para os mercados nacional e internacional

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras diz que a redução tem como motivação a "busca pelo equilíbrio dos preços"



A Petrobras anunciou uma redução no preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras. Segundo a estatal, o preço de venda cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro (queda de R$ 0,40) e começará a valer a partir desta quarta-feira, 8. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição comercializada nos postos, a parcela do valor vendido consumidor será, em média, de R$ 3,69 por litro nos postos de combustível. Segundo comunicado emitido pela Petrobras, a redução tem como motivação a “busca pelo equilíbrio dos preços” da estatal aos mercados nacional e internacional. A petrolífera diz ainda que busca evitar o repasse da “volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo”.