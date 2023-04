Petrobras anuncia redução do preço do diesel para distribuidoras pela quarta vez no ano

Com diminuição de R$ 0,38, valor reduziu 9,89%, indo de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro a partir deste sábado, 29

REUTERS/Paulo Whitaker Combustível acumula queda de 23,1% no acumulado do ano



A Petrobras anunciou uma redução de 9,89% no preço do litro do diesel para distribuidoras a partir de sábado, 29. O valor passará de R$ 3,84 para R$ 3,46, o que representa uma diminuição de R$ 0,38 por litro. Esta é a quarta redução anunciada pela estatal desde o início do ano. De acordo com a companhia, a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. “Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba”, esclareceu a petroleira em nota. Em quase cinco meses, as reduções anunciadas pela empresa fizeram o preço do diesel sair de R$ 4,50 para R$ 3,46, uma queda de 23,1% no acumulado do ano. Em relação ao preço dos demais combustíveis, não sofreram alterações.