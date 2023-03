Petrobras anuncia redução do preço do diesel para distribuidoras

Queda é de R$ 0,18 ou de 4,47%, passando de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro

REUTERS/Adriano Machado Petrobras anunciou redução no preço do diesel vendido às distribuidoras



A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 22, uma nova redução no preço do diesel para as distribuidoras. A queda é de R$ 0,18 ou de 4,47%, passando de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro. A medida entra em vigor a partir de quinta-feira, 23. De acordo com a estatal, a justificativa para a redução do preço é uma adequação ao momento do mercado. “Os objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino”, diz em nota. A última redução no valor do combustível ocorreu em 28 de fevereiro, quando passou de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. Essa é a segunda redução do diesel em menos de um mês. Em relação ao preço dos demais combustíveis, não sofreram alterações.