Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha para distribuidoras

Na nova cotação, o valor de um botijão de gás de 13 kg sai por R$ 49,19; última alteração havia ocorrido em 12 de setembro

Pedro Ventura/Agência Brasília Essa é a segunda redução de preço no gás de cozinha em um mês



A partir de sexta-feira, 23, o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, ficará mais barato para distribuidoras. A Petrobras anunciou uma redução de R$ 4,0265 para R$ 3,7842 no valor por quilo, fazendo com que o botijão de gás de 13 kg saia por R$ 49,19, uma redução média de R$ 3,15. “Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, afirmou a empresa em comunicado. A última alteração havia ocorrido em 12 de setembro, quando o preço foi R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo. Um botijão comum, de 13 kg, custava R$ 52,34.