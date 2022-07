Petrobras aumenta prazos para potenciais compradores de três refinarias

Empresas e todos os ativos ligados a elas estão localizadas em Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul

MIGUEL NORONHA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras tem realizado plano de desinvestimento e se desfeito de ativos para focar na produção de petróleo



A Petrobras informou nesta sexta, 15, ter aumentado os prazos para potenciais interessados se manifestarem na aquisição de três refinarias, as de Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, a Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e a Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, além de todos os ativos logísticos integrados a elas. Em comunicado ao mercado, a Petrobras divulgou que os potenciais compradores terão até 29 de junho para manifestar interesse em participar dos processos de venda, devendo assinar o Acordo de Confidencialidade e a Declaração de Conformidade até 12 de agosto de 2022. As principais informações sobre as três refinarias e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, com as novas datas, estão disponíveis no site da empresa. De acordo com a estatal, “as próximas fases dos processos serão informadas oportunamente ao mercado”.