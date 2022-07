PIB da China cresce 0,4% no segundo trimestre, abaixo do esperado

Economia do país foi impactada por lockdowns em grandes cidades realizados entre abril e junho

Aly Song/Reuters - 13/01/2022 Fornecimento de produtos foi afetado pelas restrições de circulação no país asiático



O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2022 na comparação anual, um resultado abaixo do esperado pelo mercado financeiro, informou nesta sexta, 15, o governo do país asiático. As previsões de especialistas davam conta de que a segunda maior economia do mundo deveria avançar 0,9% ou 1% no período. A atividade econômica chinesa foi afetada no período por lockdowns em diversas cidades grandes do país para conter o espalhamento da Covid-19, enquanto mantém sua política de ‘Covid zero’, ou seja, de impor restrições à circulação sempre que casos forem detectados numa região. Na comparação trimestral, o PIB chinês caiu 2,6% em relação ao primeiro de 2022, em comparação com as expectativas de queda de 1,5%. No primeiro semestre, a economia chinesa cresceu 2,5%, abaixo dos 5,5% que o governo do país tinha como meta. O baixo crescimento no período reforça os temores de que uma recessão global se concretize no segundo semestre deste ano ou em 2023.

A produção industrial e o varejo chineses, setores afetados pelos lockdowns, tiveram recuperação em junho, após as reaberturas determinadas em maio. A produção industrial cresceu 3,9% em junho em relação ao ano anterior, acelerando em relação a um aumento de 0,7% em maio, quando muitas fábricas tiveram de suspender suas atividades, mas ainda abaixo da previsão de aumento de 4,1%. Já as vendas no varejo aumentaram 3,1% em junho, após caírem 6,7% em maio. O desemprego caiu, de 5,9% em maio para 5,5% em junho. O mercado imobiliário do país está em queda devido a um número crescente de inadimplentes e falta de capital – o investimento imobiliário da China também caiu 5,4% no primeiro semestre de 2022, na comparação anual, após um declínio de 4,0% nos primeiros cinco meses. Segundo o governo chinês, o preço dos imóveis caiu 0,5% em média.