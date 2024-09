Petrobras bate recorde de processamento de petróleo do pré-sal

Processamento de petróleo do pré-sal alcançou nível recorde de 69% até agosto de 2024, ultrapassando os 66% do mesmo período no ano passado

Fernando Frazão/Agência Brasil Informações foram divulgadas nesta terça-feira (10)



A Petrobras alcançou um marco significativo em agosto ao processar 76% do petróleo do pré-sal, superando o recorde anterior de 73% estabelecido em junho de 2023. No acumulado de janeiro a agosto, a empresa também registrou um novo recorde, com 69% de processamento do pré-sal, um aumento em relação aos 66% do mesmo período do ano passado. Informações foram divulgadas nesta terça-feira (10).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, enfatizou que o petróleo do pré-sal é vantajoso por permitir a produção de uma maior quantidade de querosene de aviação e diesel, devido ao seu elevado rendimento em derivados médios. Ele também destacou a importância da adoção de tecnologias inovadoras e da otimização dos ativos, sempre com foco na segurança e na preservação ambiental.

Em agosto, a Petrobras obteve o melhor resultado do ano no Fator de Utilização das refinarias (FUT), alcançando 95%. Esse desempenho reflete a eficiência operacional do parque de refino e a integração eficaz com as áreas de logística e comercialização. Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados, comentou sobre a relevância da empresa para o crescimento de seus clientes no mercado interno.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile