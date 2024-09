TSE garante segurança das urnas eletrônicas em cerimônia de lacração

Esse evento simboliza a conclusão do desenvolvimento dos sistemas eleitorais, um trabalho que teve início após as eleições de 2022

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, garantiu que os cidadãos brasileiros podem ficar tranquilos em relação ao processo eleitoral. Sua declaração ocorreu durante a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, onde enfatizou a segurança das urnas eletrônicas. Esse evento simboliza a conclusão do desenvolvimento dos sistemas eleitorais, um trabalho que teve início após as eleições de 2022. Cármen Lúcia destacou a importância da apresentação do código-fonte, que permite a identificação de qualquer tentativa de fraude, reforçando a confiança no sistema.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, também participou da cerimônia e explicou que as assinaturas digitais garantem que os sistemas não podem ser alterados a partir desse momento. Essa medida é fundamental para assegurar a integridade do processo eleitoral. Entre os presentes na cerimônia estavam autoridades como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti. Desde 6 de outubro de 2023, os sistemas eleitorais estão abertos para fiscalização, com a colaboração de diversas instituições, incluindo partidos políticos e o Ministério Público Federal.

