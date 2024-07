Petrobras busca novos negócio no exterior

Presidente da empresa, Magda Chambriard, em breve viajará com o presidente Lula para a Bolívia afim de fomentar as relações entre os dois países

Fernando Frazão/Agência Brasil Além da Bolívia, a Petrobras está analisando outras oportunidades de negócios internacionais



A direção da Petrobras está buscando ampliar a atuação da estatal no exterior, tática que já era usada pelo PT em seus anos anteriores de governo. A presidente da empresa, Magda Chambriard, em breve viajará com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a Bolívia, um parceiro antigo do Brasil e da Petrobras. A viagem visa fortalecer a cooperação entre os dois países, que já são conectados pelo gasoduto Brasil-Bolívia, responsável por trazer milhões de metros cúbicos de gás diariamente para o Brasil, abastecendo o setor produtivo nacional. Além da Bolívia, a Petrobras está analisando outras oportunidades de negócios internacionais. Recentemente, a estatal manifestou interesse em um mega campo de petróleo e gás na Namíbia, pertencente à portuguesa Galp. Este campo, localizado na costa africana, tem um potencial estimado de 10 bilhões de barris de petróleo e gás. A Petrobras enfrenta concorrência de mais de 10 petroleiras globais interessadas nesse ativo. A empresa brasileira adota a máxima de não ter preconceito com potenciais negócios, desde que ofereçam retorno financeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga