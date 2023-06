Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras; novo valor é de R$ 2,52 por litro

Valor representa uma redução de 5,3% e passa a ser praticado a partir de sábado 1º; demais combustíveis não foram impactados pela medida

Gilson Junio/W9/Estadão Conteúdo Valor da gasolina já havia passado por redução 15 dias antes



A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 30, uma queda de R$ 2,65 para R$ 2,52 no preço do litro da gasolina para distribuidoras. O novo valor representa uma redução de 5,3% e passa a ser praticado a partir de sábado 1º. O preço dos demais combustíveis não foram alterados. A petroleira já havia realizado uma redução na gasolina em 15 de junho. Já o diesel e o gás de cozinha tiveram os preços reduzidos em 16 de maio. “A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, escreveu a companhia em nota.