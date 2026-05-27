Zelenski estima que a guerra com a Rússia continuará pelo menos até novembro

Zelenski definiu os próximos seis meses como ‘prazo final’

Jim WATSON / AFP Foto de arquivo mostra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, estimou, durante a reunião de seu partido – Servidor do Povo -, que a guerra continuará pelo menos até novembro, num momento em que não há negociações agendadas com a Rússia, e as anteriores não se revelaram particularmente frutíferas.

Zelenski definiu os próximos seis meses como “prazo final”, relatou nesta quarta-feira o assessor de comunicação do presidente ucraniano, Dimitro Litvin, que destacou que todos os esforços estão concentrados nessa data, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform.

“É o mesmo argumento que já estava presente. Talvez as pessoas precisem usá-lo como veículo para outras mensagens sobre o quão ruim está tudo. Na reunião com o partido, o presidente disse que devemos nos concentrar nos seis meses que restam até novembro, que é o prazo final”, revelou.

Litvin também classificou como “informação irrelevante” o que tem aparecido recentemente em alguns meios de comunicação internacionais sobre supostas declarações de Zelenski nas quais ele alertava que a guerra poderia se prolongar por mais dois ou três anos.

Desde o final de 2025, ocorreram vários encontros com a Rússia, com a mediação dos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos e na Suíça, nos quais foram acordadas questões de natureza humanitária, como a continuação da troca de prisioneiros de guerra e a devolução de soldados de ambos os lados mortos em combate.

No entanto, Kiev e Moscou continuaram muito distantes nos principais pontos de atrito, como a gestão da usina nuclear de Zaporizhia – a maior da Europa – e, sobretudo, no que diz respeito à situação dos territórios do leste da Ucrânia, atualmente em grande parte sob controle russo.

Além disso, as conversas tiveram que ser interrompidas abruptamente no final de fevereiro deste ano, depois que os Estados Unidos se envolveram em sua própria guerra no Irã, impedindo assim que continuassem com suas tarefas de mediação.

*via Estadão Conteúdo