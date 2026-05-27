Nova York e Nova Jersey abrem investigação contra a Fifa por ingressos da Copa

A mudança dinâmica de preços e a mudança dos assentos nos estádios são os principais pontos atacados pelas procuradoras-gerais

CHARLY TRIBALLEAU / AFP O texto também afirma que, segundo divulgado na imprensa, o preço dos ingressos aumentou em 90 dos 104 jogos da Copa



As procuradoras-gerais de Nova York e Nova Jersey anunciaram, nesta quarta-feira (27), a abertura de uma investigação “sobre as práticas de venda de ingressos da Fifa” para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho.

Letitia James e Jennifer Devenport miram as entradas relativas ao estádio MetLife, que fica em New Jersey e receberá a final da competição no dia 19 de julho, segundo nota conjunta divulgada.

“Os nova-iorquinos esperaram anos para que a Copa do Mundo chegasse até seu quintal e merecem uma chance justa de ter ingressos acessíveis”, diz o texto. A organizadora do torneio estabeleceu um sistema de compras dinâmico para a Copa, utilizando a demanda como condicionante das mudanças.

Ainda segundo a nota, após a compra de entradas para os setores mais privilegiados do campo, a Fifa abriu novas zonas e remanejou os fãs para assentos piores.

“Reportagens recentes indicam que os torcedores podem ter sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos que compraram e que as declarações públicas da Fifa, assim como o processo de venda de ingressos, podem ter contribuído para os aumentos exorbitantes de preços”, afirmaram as procuradoras-gerais em um comunicado.

O texto também afirma que, segundo divulgado na imprensa, o preço dos ingressos aumentou em 90 dos 104 jogos da Copa, em média de 34%, e que supera os preços de qualquer outro Mundial.

“A investigação irá examinar o cronograma da Fifa para liberar os ingressos, declarações públicas e outras condutas que podem ter impactado os preços”, termina o texto, que também pede que pessoas que tenham comprado e não recebido os ingressos pelos quais pagaram contatem a procuradoria-geral.

Em meados de maio, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, já havia pedido esclarecimentos à Fifa sobre “possíveis práticas comerciais enganosas”, com base em uma investigação do veículo The Athletic.

Ele também convidou os consumidores californianos que acreditassem ter sido enganados a apresentar uma denúncia. Grupos de torcedores também elevaram o tom contra os preços altos.

A organização Football Supporters Europe (FSE) acusou recentemente a entidade máxima do futebol de “extorsão” e de “traição monumental”. A federação respondeu em abril ao The Athletic que os mapas dos estádios apresentados no momento da compra, e modificados posteriormente, eram “orientativos”.

*Com informações da AFP