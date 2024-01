Petróleo registra alta de 3% devido as tensões no Oriente Médio e temores de uma crise na região

Guerra entre Israel e Hamas e novas escaladas contribuem para o temor em relação à oferta global do recurso natural não renovável

REUTERS/Ueslei Marcelino Uma visão geral dos tanques da estatal brasileira de petróleo Petrobras após o anúncio de preços de combustível atualizados na petroleira brasileira Petrobras em Brasília, Brasil



As tensões no Oriente Médio, que aumentaram ainda mais nesta semana após a morte do número 2 do Hamas e as explosões ocorridas durante uma cerimônia no Irã, em memória ao comandante militar Qassem Soleimani, e à interrupção do transporte de petróleo pelo Mar Vermelho, impulsionaram os preços do petróleo nesta quinta-feira, 4. Além disso, a produção do principal campo petrolífero da Líbia, o Sharara, está parcialmente interrompida devido a protestos políticos. Essa situação está contribuindo para o temor em relação à oferta global de petróleo. No fechamento do pregão de quarta-feira, os preços do petróleo já haviam registrado uma alta de aproximadamente 3%. Nesta manhã, o contrato do WTI com entrega em fevereiro estava em alta de 1,02%, sendo negociado a US$ 73,44. Já o vencimento do Brent para março apresentava uma elevação de 0,82%, alcançando o valor de US$ 78,89. A expectativa é de que os preços continuem subindo devido às preocupações com a oferta global diante das tensões no Oriente Médio.