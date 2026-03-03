Crescimento do índice foi puxado pela agricultura, serviços e indústria, com aumento na produção de alimentos e recordes em algumas culturas

Divulgação/Agência Vale PIB cresce 2,3% em 2025 e fecha o ano em R$ 12,7 trilhões, diz IBGE



O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil fechou 2025 com um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 12,7 trilhões, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os setores que mais contribuíram para o avanço estão a agropecuária, os serviços e a indústria, que registraram desempenho positivo ao longo do ano.

A agropecuária teve um salto de 11,7%, impulsionada pela maior produção e produtividade de culturas como milho e soja, que bateram recordes de safra no ano passado. A área industrial também avançou, com 1,4% de crescimento, e o setor de serviços cresceu 1,8%, refletindo o aumento nas atividades ligadas ao comércio, informação, comunicação e serviços financeiros.

O PIB per capita — que divide a produção total pelo número de habitantes — subiu quase 2%, ficando em R$ 59,7 mil.

Em relação às despesas, o crescimento econômico foi sustentado por investimentos em máquinas, construção e tecnologia, além de melhora no consumo das famílias, que respondeu por boa parte da demanda interna. A taxa de investimento no ano ficou em 16,8% do PIB, enquanto a taxa de poupança foi de 14,4% do índice.

No último trimestre de 2025, o PIB teve um leve crescimento de 0,1% em relação ao trimestre anterior, com avanços nos serviços e na agropecuária, embora a indústria tenha apresentado recuo nesse período.