Pix bate recorde e registra 50,3 milhões de transações em um dia

Recorde foi anunciado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 13, semanas depois de a ferramenta que permite transferências quase imediatas e sem taxa completar um ano de existência

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ferramenta que facilita transações financeiras completou 1 ano em novembro



O Banco Central informou nesta segunda-feira, 33, que o Pix bateu um recorde de transações diárias, com 50,3 milhões de transferências realizadas em 24 horas. Até então, o recorde era de 50 milhões, registrados no dia 5 de novembro. O recorde foi estabelecido pouco mais de um ano depois do lançamento da modalidade que prevê transferências financeiras instantâneas e sem taxas para pessoas físicas. Recentemente, o BC também anunciou duas modalidades novas: o Pix Saque e o Pix Troco. No primeiro, a pessoa pode ir até um estabelecimento, realizar um pix e receber o valor em dinheiro. Para o Pix troco, o cliente paga uma compra com o pix transferindo mais que o valor do item e recebe o troco em dinheiro. Além disso, o Banco prevê novas modalidades para o uso da ferramenta em 2022, sendo elas voltadas para cobrança e pagamento em débito automático.