Trava de segurança se solta enquanto montanha-russa estava em movimento no Hopi Hari; veja vídeo

Carro estava na trajetória inicial em baixa velocidade e ninguém se feriu; atração ficou fechada, mas reabriu no dia seguinte

Reprodução / Twitter / @MhelMarrer Passageiro ergue trava de segurança de montanha-russa acima da cabeça quando brinquedo já havia começado a se mover



Uma trava de segurança se soltou enquanto uma montanha-russa do parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP), estava em operação no último sábado, 11. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos passageiros segurando a peça em cima da cabeça e os outros fazendo um X com os braços, sinal que o parque indica para que os visitantes possam apontar problemas e pedir a paralisação dos brinquedos. Em nota oficial, o Hopi Hari informou que o brinquedo ainda estava no início da trajetória, na primeira subida, por isso ninguém se feriu. Os funcionários interromperam a operação imediatamente e iniciaram o protocolo de segurança, desembarcando os passageiros. A montanha-russa, que tem o nome ‘Montezum’, ficou fechada pelo resto do sábado, mas foi reaberta no domingo, 12 – o parque não chegou a fechar completamente.

O Hopi Hari afirmou ainda que os brinquedos são inspecionados diariamente antes da atração abrir e os funcionários realizam dupla checagem de travas e cintos de segurança, além de ‘inspeções semanais, mensais, anuais e checagem por auditoria independente externa’ como forma de manutenção preventiva. O parque disse ainda que utiliza apenas peças originais, que investe no treinamento das equipes para situações de emergência e que compartilhou o incidente com o fabricante da montanha-russa para entender o ocorrido. De acordo com o Hopi Hari, a Montezum tem também um cinto de segurança e geometria e divisórias laterais nos assentos para garantir que o passageiro fique parado na posição em que deve estar.