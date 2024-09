Polícia Federal identifica 41 suspeitos de fraude que afetou as Lojas Americanas

Entre os principais envolvidos no esquema criminoso, estão Miguel Gutierrez, ex-presidente-executivo da companhia, e Anna Saicali, ex-presidente da B2W, empresa de varejo online

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Outros citados pela PF são ex-funcionários e executivos de diferentes departamentos da Americanas, entre eles contabilidade, relações com investidores e tecnologia da informação, de acordo com os documentos



A Polícia Federal identificou 41 indivíduos suspeitos de envolvimento em uma fraude que resultou em um dos maiores pedidos de recuperação judicial já registrados no Brasil, afetando as Lojas Americanas. Aqueles que se dispuserem a colaborar com a investigação poderão firmar acordos de “não persecução”, desde que reconheçam sua participação no esquema, que causou um prejuízo superior a R$ 25 bilhões na empresa. Entre os principais envolvidos estão Miguel Gutierrez, ex-presidente-executivo da companhia, e Anna Saicali, ex-presidente da B2W. Gutierrez foi detido brevemente em Madri, mas teve seu mandado de prisão revogado. Após essa decisão, ele entregou seu passaporte às autoridades locais. O executivo possui cidadania espanhola e reside atualmente na Espanha, onde o Ministério Público Federal já solicitou sua extradição.

Anna Saicali também enfrentou um mandado de prisão, que foi cancelado após sua apresentação às autoridades. Ela retornou de Portugal e se apresentou à Polícia Federal em São Paulo.Os outros citados pela PF são ex-funcionários e executivos de diferentes departamentos da Americanas, entre eles contabilidade, relações com investidores e tecnologia da informação, de acordo com os documentos.

