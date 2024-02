Posição cambial líquida atinge US$ 237 bi, diz Banco Central

A posição cambial líquida do Banco Central apresentou queda, indicando uma redução nas reservas internacionais.

O Banco Central divulgou a o resultado da posição cambial líquida nesta quinta-feira, 1º, que alcançou US$ 237,183 bilhões, de acordo com dados do dia 26 de janeiro. O montante, no entanto, representa queda em relação ao encerramento do ano passado, quando a posição cambial líquida estava em US$ 238,586 bilhões. A posição cambial líquida é um índice importante para averiguar a capacidade do Banco Central de lidar com as necessidades de moeda estrangeira, como fornecer liquidez em momentos de crise. Além disso, é considerado também um indicador da resistência do Brasil a possíveis choques externos. Por outro lado, as reservas internacionais encerraram a semana passada em US$ 353,105 bilhões, um recuo frente ao resultado do final de 2023, quando estavam em US$ 355,034 bilhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo