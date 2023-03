Poupança registra maior nível de saques para fevereiro em 28 anos

Recorde anterior era de R$ 22,02 bilhões, em agosto do ano passado; em janeiro, valor negativo ficou em R$ 33,6 bilhões

Reprodução/Pixabay Saque líquido registrou seu maior nível para o mês de fevereiro, segundo o Banco Central



A caderneta de poupança registrou o maior nível de saque líquido para fevereiro em 28 anos. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 6, foi registrado o saque líquido de R$ 11,5 bilhões no mês passado, valor considerado como o maior volume em fevereiro na série histórica, desde 1995. Nos dois primeiros meses de 2023, o saque total atingiu R$ 45,1 bilhões. O valor é o dobro do registrado em fevereiro de 2022, quando foi calculado R$ 5,3 bilhões de saque. O recorde anterior era foi registrado em agosto do ano passado, quando os correntistas sacaram R$ 22,02 bilhões a mais do que depositaram. Em janeiro, a poupança obteve a maior perda mensal de sua história: R$ 33,6 bilhões. Segundo o BC, a aplicação recebeu R$ 179,9 bilhões em depósitos no mês passado. No período, as retiradas efetuadas pelos clientes chegaram a R$ 291,4 bilhões. Desse valor, os saques superaram os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em R$ 8,5 bilhões, segundo o levantamento. Ainda de acordo com os dados do BC, a poupança rural registrou saídas de R$ 2,9 bilhões.