Poupança tem retirada de R$ 6,3 bilhões em abril, segundo Banco Central

Caderneta acumula saldo negativo de R$ 57,4 bilhões; saques superaram captações pelo quarto mês consecutivo

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Economia brasileira iniciou o ano de 2023 com recorde de arrecadação para o mês de janeiro



O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 5, que a caderneta de poupança registrou – pelo quarto mês consecutivo neste ano – uma retirada no saldo das poupança maior do que os depósitos realizados. Em abril, foram aplicados na poupança R$ 289,272 bilhões, enquanto R$ 295,524 bilhões foram sacados do sistema da caderneta. Ou seja, um rendimento negativo de R$ 6,287 bilhões. Já no acumulado de 2023, a poupança acumula um total de perdas de R$ 57,484 bilhões. O resultado ocorre após a captação líquida realizada no último ano, em 2022, ser negativa em R$ 103,237 bilhões – o pior resultado da série histórica da poupança desde 1995. No ano passado, a poupança registrou seu primeiro ano de rendimento real desde 2018 e quebrou três anos de ganhos abaixo da inflação oficial, com uma rentabilidade de 2% – descontado o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os resultados ocorrem sob o contexto de juros elevados – com a taxa Selic em 13,75% -, economia em desaceleração e baixo crescimento, inflação descontrolada e alto endividamento dos brasileiros. Segundo o Bacen, 48,6% da renda acumulada da população – no acumulado dos últimos 12 meses.