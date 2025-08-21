Jovem Pan > Notícias > Política > Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito da proposta será analisada pelo plenário

  • Por Jovem Pan
  • 21/08/2025 15h23 - Atualizado em 21/08/2025 15h26
  • BlueSky
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Motta abre comissão geral sobre adultização e cita 'chance de escrever uma página histórica' Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (21), em votação simbólica, o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário da Casa.

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema. O relator do projeto é o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Leia também

'Destempero de algumas lideranças políticas é muito ruim', diz Mauro Mendes
Presidente do Conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria da ANP

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >