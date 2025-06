Preço da cesta básica cai em 15 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese

São Paulo permanece com o conjunto dos alimentos mais caro, com um valor de R$ 896,15

Entre os itens que compõem a cesta básica, o arroz, o tomate e o óleo de soja tiveram suas tarifas reduzidas



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou que o preço da cesta básica apresentou uma queda em 15 das 17 capitais analisadas. As cidades que registraram as maiores diminuições foram Recife, com uma redução de 2,56%, seguida por Belo Horizonte, que teve uma queda de 2,50%, e Fortaleza, com uma diminuição de 2,42%. Por outro lado, apenas Florianópolis e Belém observaram um leve aumento nos custos, de 0,09% e 0,02%, respectivamente.

São Paulo permanece como a capital com a cesta básica mais cara, com um valor de R$ 896,15. Florianópolis e Rio de Janeiro ocupam o segundo e o terceiro lugares, com preços de R$ 858,93 e R$ 847,99, respectivamente. Em contraste, Aracaju e Salvador apresentam os menores valores, com cestas custando R$ 579,54 e R$ 628,97. No entanto, ao longo do ano, todas as cidades mostraram um aumento nos preços, com Belém destacando-se com uma alta de 9,09%.

O Dieese também calculou que, para uma família de quatro pessoas, o salário mínimo necessário para cobrir as despesas em maio foi de R$ 7.528,56. Esse valor representa 4,96 vezes o salário mínimo atual, que é de R$ 1.518,00. Para adquirir a cesta básica, o trabalhador precisou dedicar, em média, 107 horas e 43 minutos, um tempo ligeiramente menor do que o registrado em abril. O percentual do salário mínimo líquido comprometido com a compra de alimentos caiu para 52,93%.

Entre os itens que compõem a cesta básica, o arroz, o tomate e o óleo de soja tiveram suas tarifas reduzidas, resultado da maior oferta gerada pelas safras do período. Essa tendência de queda nos preços pode trazer alívio para os consumidores, que enfrentam um cenário de inflação e aumento no custo de vida.

Publicado por Nataly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA