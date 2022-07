Preço do petróleo despenca durante a manhã, mas se recupera à tarde

Valor do barril chegou a ficar abaixo do que era registrado antes do início da Guerra na Ucrânia

Pixabay Baixa no custo do combustível seria um alívio na inflação em diversos países



Os contratos futuros de petróleo tiveram grandes baixas na manhã desta quinta, 14, e chegaram a ficar abaixo do valor registrado em 23 de fevereiro, um dia antes da guerra entre Rússia e Ucrânia começar. Desde então, como a Rússia é uma grande produtora do combustível e foi alvo de sanções de países ocidentais, o preço do barril de petróleo havia disparado por temor de escassez e chegou a bater em US$ 140, o que foi uma das causas para o aumento da inflação no mundo inteiro. Agora, porém, a possibilidade de uma recessão global faz com que investidores temam que a demanda pelo produto diminua, por isso, quedas foram verificadas nas últimas semanas e se acentuaram durante a manhã, antes de um movimento de recuperação à tarde: às 16h50, o barril do petróleo WTI caía 0,12% na Nymex, dos Estados Unidos, a US$ 96,17, após chegar a US$ 90,56, na mínima do dia, enquanto o do tipo Brent recuava 0,01%, a US$ 99,56, após tocar US$ 94,50 na mínima. No dia 23 de fevereiro, o barril do WTI fechou cotado a US$ 92,10, enquanto o Brent ficou em US$ 96,84. As ações da Petrobras também foram impactadas: os papéis ordinários apresentavam queda de 3,03% às 16h55 e os extraordinários recuavam 2,44% no mesmo horário.