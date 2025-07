Preço do petróleo sobe em meio a preocupações por ataques houthis no Mar Vermelho

Barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 2,51%, para 68,64 dólares

Larry W. Smith/EFE Projeto de lei bipartidário nos Estados Unidos prevê a imposição de tarifas de cerca de 500% sobre os produtos dos países que continuarem comprando petróleo



Os preços do petróleo fecharam em alta esta semana devido principalmente à crescente preocupação dos operadores com os riscos representados pelos ataques houthis ao transporte marítimo. “Desde a pausa no conflito entre Israel e Irã, o petróleo foi negociado em uma faixa relativamente estreita [e] o ‘prêmio de guerra’ desapareceu rapidamente”, apontaram analistas da JP Morgan. No entanto, “os ataques à frota mercante no Mar Vermelho restabeleceram um certo prêmio geopolítico”, acrescentaram. O barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 2,51%, para 68,64 dólares, nesta sexta-feira (11). Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto, aumentou 2,82%, para 66,57 dólares.

Por outro lado, um projeto de lei bipartidário nos Estados Unidos prevê a imposição de tarifas de cerca de 500% sobre os produtos dos países que continuarem comprando petróleo, gás ou urânio da Rússia. Essa medida “afetaria a China e a Índia, que juntas compram cerca de 70% dos suprimentos russos”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote. Nesta sexta-feira, os operadores ignoraram a revisão para baixo das previsões de demanda de petróleo da Agência Internacional de Energia (AIE), que crescerá apenas 700 mil barris diários em 2025, a taxa mais baixa desde 2009, exceto em 2020, o ano da pandemia de covid-19.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula