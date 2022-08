Preço médio do litro da gasolina cai novamente e vai a R$ 5,25, segundo ANP

Levantamento feito semanalmente, que traça os valores médios nas bombas, apontou um recuou 2,8%

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo - 27/10/2021 Combustíveis estão mais baratos nas bombas após a redução do O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)



De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira, 26, os preços dos combustíveis voltaram a cair novamente na última semana. De acordo com o levantamento, que é feito semanalmente e traça os valores médios nas bombas, o preço médio do litro da gasolina recuou 2,8%, o que representou uma queda no preço médio de R$ 5,4 para R$ 5,25. Essa é a nona redução de preço seguida, segundo a ANP. Os dados da agência revelam que este é o menor peço desde janeiro de 2021, quando o combustível estava na casa dos R$ 5,17. O valor médio do etanol teve uma queda de 3,5% e passou de R$ 3,98 para R$ 3,84. Já o diesel recuou de R$ 7,05 para R$ 6,93, o que representa uma redução de 2%. A redução nos preços é resultado da limitação promovida pelo Governo Federal da alíquota do ICMS nos Estados sobre itens de energia como comunicações, energia elétrica e combustíveis. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, classifica tais segmentos como essenciais e limita a alíquota a 18%, o que tem reduzido progressivamente os valores praticados nas bombas.